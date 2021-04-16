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13:24   16 Апреля 2021
Происшествия

Красноярская мэрия через суд пытается заставить подрядчика восстановить дорогу

Красноярская мэрия через суд пытается заставить подрядчика восстановить дорогу

Управление капитального строительства в Красноярске судится с местной компанией по поводу некачественного ремонта, произведенного на Свободном проспекте. 

Контракт на реконструкцию подписали еще в 2015 году, однако еще до окончания гарантийного срока там образовались глубокие ямы. Суд принял иск за два месяца до завершения гарантии — в октябре 2020-го. УКС требует отремонтировать дорогу в рамках обязательств.

До тех пор, пока не будет принято судебное решение, местные власти не планируют заниматься этим участком. Компания-подрядчик отметила, что решение по восстановлению примут только после разбирательств в суде.

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#суд #мэрия #красноярск #ремонт

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