Красноярская мэрия через суд пытается заставить подрядчика восстановить дорогу

Управление капитального строительства в Красноярске судится с местной компанией по поводу некачественного ремонта, произведенного на Свободном проспекте.

Управление капитального строительства в Красноярске судится с местной компанией по поводу некачественного ремонта, произведенного на Свободном проспекте.

Контракт на реконструкцию подписали еще в 2015 году, однако еще до окончания гарантийного срока там образовались глубокие ямы. Суд принял иск за два месяца до завершения гарантии — в октябре 2020-го. УКС требует отремонтировать дорогу в рамках обязательств.

До тех пор, пока не будет принято судебное решение, местные власти не планируют заниматься этим участком. Компания-подрядчик отметила, что решение по восстановлению примут только после разбирательств в суде.