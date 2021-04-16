Президенты России и Белоруссии договорились о встрече в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече в Москве. Об этом сообщил белорусский лидер.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече в Москве. Об этом сообщил белорусский лидер.

Глава Республики Беларусь подтвердил, что накануне договорился с российским коллегой о графике работы по многим вопросам. Встреча президентов, вероятнее всего, состоится 22 апреля. Обсуждение пройдет в Москве, передает агентство "БелТА". Лукашенко назвал грядущую встречу серьезной.