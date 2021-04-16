Многодетные семьи из Бурятии получат доступ к ипотеке за счет бюджета

Власти Бурятии изменят порядок социальной поддержки для многодетных семей в республике.

Власти Бурятии изменят порядок социальной поддержки для многодетных семей в республике.

Семьи, имеющие шесть и более детей в Бурятии, могут рассчитывать на получение единовременной выплаты, предназначенной для покупки квартиры. Так было до недавнего времени, пока не оказалось, что средств на эти цели в бюджете не хватает.

Чтобы сократить очередь из семей, ожидающих получения жилья, правительство республики намерено заменить единовременную выплату на ипотеку. Первый взнос, страховку на весь период и ежемесячные платежи будет покрывать бюджет. По оценкам, на это потребуется 85 миллионов рублей ежегодно.

В данный момент 525 семей ожидают свой очереди, чтобы решить жилищный вопрос в рамках данной программы. Если республика придерживалась бы старой концепции, на обеспечение всех этих семей ушло бы 27 лет. Если предложение с использованием ипотеки будет применено на практике, уже в этом году получится решить квартирный вопрос для 187 семей.