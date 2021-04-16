Крупный пожар произошел на трансформаторной подстанции в Пекине

Огонь охватил трансформаторную подстанцию на юге Пекина. Спасатели выехали на место ЧП, передает Центральное телевидение Китая.

Огонь охватил трансформаторную подстанцию на юге Пекина. Спасатели выехали на место ЧП, передает Центральное телевидение Китая.

Огонь охватил подстанцию в районе Фэнтай. В ликвидации задействованы 35 пожарных расчетов. Загоревшийся объект принадлежит компании, которая занимается техническими разработками, а также реализацией электромеханического оборудования. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Еще один пожар произошел в кафе в Москве. Около 200 человек эвакуировали из соседнего здания кинотеатра. Возгорание успели ликвидировать до приезда спасателей, сообщал сайт 360tv.ru.