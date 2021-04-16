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13:05   16 Апреля 2021
Происшествия

Крупный пожар произошел на трансформаторной подстанции в Пекине

Крупный пожар произошел на трансформаторной подстанции в Пекине

Огонь охватил трансформаторную подстанцию на юге Пекина. Спасатели выехали на место ЧП, передает Центральное телевидение Китая.

Огонь охватил подстанцию в районе Фэнтай. В ликвидации задействованы 35 пожарных расчетов. Загоревшийся объект принадлежит компании, которая занимается техническими разработками, а также реализацией электромеханического оборудования. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Еще один пожар произошел в кафе в Москве. Около 200 человек эвакуировали из соседнего здания кинотеатра. Возгорание успели ликвидировать до приезда спасателей, сообщал сайт 360tv.ru.

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#пожар #китай #пекин

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