Бюджет Татарстана пополнился на 65 млрд рублей с начала 2021 года

Основной объем средств составили налоговые поступления, сообщил глава министерства финансов республики Радик Гайзатуллин.

Основной объем средств составили налоговые поступления, сообщил глава министерства финансов республики Радик Гайзатуллин.

Большая часть дохода поступил от налогов на прибыль — свыше 25 млрд руб. Кроме того, казну пополнили 19,2 млрд руб. налогов на доходы физических лиц, 1,8 млрд руб. земельного налога и 3,5 млрд руб. налога на совокупный доход.

На совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Гайзатуллин заявил, что бюджет Татарстана исполнен на 54,1 млрд руб., в местные бюджеты направлено 11,4 млрд руб.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что регион смог исполнить бюджет по доходам и расходам в запланированных объемах, несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса.