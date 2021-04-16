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13:03   16 Апреля 2021
Экономика

Бюджет Татарстана пополнился на 65 млрд рублей с начала 2021 года

Бюджет Татарстана пополнился на 65 млрд рублей с начала 2021 года

Основной объем средств составили налоговые поступления, сообщил глава министерства финансов республики Радик Гайзатуллин.

Большая часть дохода поступил от налогов на прибыль — свыше 25 млрд руб. Кроме того, казну пополнили 19,2 млрд руб. налогов на доходы физических лиц, 1,8 млрд руб. земельного налога и 3,5 млрд руб. налога на совокупный доход.

На совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Гайзатуллин заявил, что бюджет Татарстана исполнен на 54,1 млрд руб., в местные бюджеты направлено 11,4 млрд руб.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что регион смог исполнить бюджет по доходам и расходам в запланированных объемах, несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса.

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#татарстан #бюджет #Гайзатуллин #доходы бюджета

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