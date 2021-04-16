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13:03   16 Апреля 2021
Технологии

Последнюю партию российских двигателей РД-180 передали США

Последнюю партию российских двигателей РД-180 передали США

Россия передала в США последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках действующего контракта. Об этом говорится на сайте госкорпорации "Роскосмос".

В качестве заказчиков выступили американские фирмы United Launch Alliance и Pratt&Whitney. Данная поставка стала первой с начала пандемии коронавирусной инфекции. Согласно условиям договора, российские конструкторы собрали шесть двигателей РД-180. Передача заказа состоялась 14 апреля.

"Всего в рамках более чем двадцатилетнего сотрудничества НПО "Энергомаш" поставило в США 122 товарных двигателя РД-180", — говорится в сообщении Роскосмоса.

Главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин ранее заявил, что ведутся переговоры по новым поставкам. Двигатели РД-180 российского производства применяются в ракетах Atlas-5. Также модель РД-181 собирается для предприятия Orbital ATK. Впоследствии с их помощью в космос отправляются носители Antares, переправляющие грузы на МКС.

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#сша #двигатель #роскосмос #энергомаш #рд-180

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