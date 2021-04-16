СК просит арестовать замглавы департамента правительства Москвы Кострому

Замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому обвинили во взяточничестве. Следователь просит заключить его под стражу до 14 июня.

Замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому обвинили во взяточничестве. Следователь просит заключить его под стражу до 14 июня.

О поступлении соответствующего ходатайства сообщили в пресс-службе Пресненского суда. Костроме предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Его уже доставили в суд.

Леонид Кострома был назначен на должность летом прошлого года. До этого он работал в городском агентстве управления инвестициями и консультировал органы власти, государственные компании и другие организации по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов.