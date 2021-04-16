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13:01   16 Апреля 2021
Политика

Зеленский рассказал о попытке позвонить Путину

Зеленский рассказал о попытке позвонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Кремль был сделан запрос по поводу переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, однако его не подтвердили.

Запрос был сделан, когда погибли четыре украинских солдата и двое получили ранения, заявил украинский глава в интервью французской газете Le Figaro.

"Я попросил руководителя Офиса связаться, я хотел поговорить с Путиным, — отметил он".

При этом российская сторона не дала согласия на беседу, уверен Зеленский. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 апреля сообщил, что со стороны Киева пока не поступало запроса на телефонный разговор с Путиным.

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