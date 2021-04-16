Мэр Новосибирска объяснил, почему в городе отказались от посыпки дорог песком и солью

Песок и соль, которыми посыпают дороги зимой, являются одними из основных источников пыли в весенний период. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Песок и соль, которыми посыпают дороги зимой, являются одними из основных источников пыли в весенний период. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Практику посыпания дорог песко-соляной смесью зимой отменили в городе в текущем году. Распоряжение поступило от мэра Новосибирска. Состав уже не использовали в центральной части города, чтобы снизить количество пыли на дорогах весной.

При этом на уборку направили вакуумную технику и пылесосы. Средства являются самыми эффективными до появления естественных фильтров, которыми считаются трава и листья на деревьях. Также в Новосибирске проводят влажную уборку. Это стало возможным, когда температура перестала опускаться ниже нуля в ночное время. К майским праздникам планируют полностью привести в порядок город.