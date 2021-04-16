Экс-президент Запсибкомбанка Горицкий выдвинулся на выборы Тюменскую облдуму

Бывший президент Запсибкомбанка, депутат Тюменской облдумы Дмитрий Горицкий подал документы на праймериз «Единой России». Он намерен баллотироваться в региональный парламент на новый срок. Об этом сообщает URA.RU cо ссылкой на пресс-службу ЕР.

Бывший президент Запсибкомбанка, депутат Тюменской облдумы Дмитрий Горицкий подал документы на праймериз «Единой России». Он намерен баллотироваться в региональный парламент на новый срок. Об этом сообщает URA.RU cо ссылкой на пресс-службу ЕР.

В 2019 году Горицкий заработал более 1,1 млрд рублей от продажи своей доли в банке группе ВТБ. Документы на праймериз в облдуму подали также действующие депутаты Дмитрий Новицкий (глава департамента внеучебной деятельности ТИУ) и Альберт Суфианов (глава Федерального центра нейрохирургии в Тюмени). Они будут баллотироваться по партийным спискам.

Всего 16 апреля зарегистрированы шесть кандидатов на праймериз в парламент региона, в общем — 30 человек.

Праймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму и облдуму должны состояться в Единый день голосования — 13 сентября 2021 года.