В Sohu рассказали о провальной попытке США проследить за российской подлодкой

Слежка за северной базой российского флота обернулась «унизительным фиаско» для военных США. Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu.

Слежка за северной базой российского флота обернулась «унизительным фиаско» для военных США. Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu.

На одной из баз подлодок РФ внезапно пропала боевая техника, за которой в течение нескольких дней наблюдала американская сторона. Авторы статьи предполагают, что речь идет о сумбарине, незаметно покинувшей место стоянки и вышедшей в открытое море.

В Пентагоне не смогли объяснить, что произошло. Снимки, сделанные с помощью космических аппаратов, только запутали ситуацию. Слежка за базой обернулась полным провалом для американских военных, уверены в Sohu.

Ранее китайские СМИ писали о другой унизительной неудаче Соединенных Штатов — на дальневосточных рубежах России.