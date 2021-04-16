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12:57   16 Апреля 2021
Общество

Новым главой Центра информационных технологий Коми стал Антон Давыдов

Новым главой Центра информационных технологий Коми стал Антон Давыдов

Анастасия Голубых покинула пост директора Центра информационных технологий Республики Коми. Об этом сообщили в местном правительстве.

Теперь должность директора Центра информационных технологий республики досталась Антону Давыдову. Об этом сообщает издание "Комиинформ". В прошлом он работал заместителем руководителя учреждения. Информация о том, что Давыдов возглавил организацию, появилась накануне.

Новый глава Центра информационных технологий в 2007 году окончил высшее учебное заведение по специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети". Давыдов проработал в IT-сфере более 14 лет.

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