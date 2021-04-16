Новым главой Центра информационных технологий Коми стал Антон Давыдов

Анастасия Голубых покинула пост директора Центра информационных технологий Республики Коми. Об этом сообщили в местном правительстве.

Анастасия Голубых покинула пост директора Центра информационных технологий Республики Коми. Об этом сообщили в местном правительстве.

Теперь должность директора Центра информационных технологий республики досталась Антону Давыдову. Об этом сообщает издание "Комиинформ". В прошлом он работал заместителем руководителя учреждения. Информация о том, что Давыдов возглавил организацию, появилась накануне.

Новый глава Центра информационных технологий в 2007 году окончил высшее учебное заведение по специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети". Давыдов проработал в IT-сфере более 14 лет.