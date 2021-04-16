12:55 16 Апреля 2021Политика
Посол Эстонии прибыл в здание МИД России
Посол Эстонии в России Маргус Лайдре прибыл в здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади.
Посол Эстонии в России Маргус Лайдре прибыл в здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади.
Корреспондент РИА Новости подтвердил прибытие эстонского дипломата во внешнеполитическое ведомство РФ. Автомобиль с флагом республики и дипломатическими номерами подъехал на Смоленскую площадь примерно в 12:30 по московскому времени. Маргус Лайдре прошел внутрь без комментариев прессе. Причина поездки пока неизвестна.