Посол Эстонии прибыл в здание МИД России

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре прибыл в здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади.

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре прибыл в здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади.

Корреспондент РИА Новости подтвердил прибытие эстонского дипломата во внешнеполитическое ведомство РФ. Автомобиль с флагом республики и дипломатическими номерами подъехал на Смоленскую площадь примерно в 12:30 по московскому времени. Маргус Лайдре прошел внутрь без комментариев прессе. Причина поездки пока неизвестна.