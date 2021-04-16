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12:55   16 Апреля 2021
Политика

Посол Эстонии прибыл в здание МИД России

Посол Эстонии прибыл в здание МИД России

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре прибыл в здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади.

Корреспондент РИА Новости подтвердил прибытие эстонского дипломата во внешнеполитическое ведомство РФ. Автомобиль с флагом республики и дипломатическими номерами подъехал на Смоленскую площадь примерно в 12:30 по московскому времени. Маргус Лайдре прошел внутрь без комментариев прессе. Причина поездки пока неизвестна.

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