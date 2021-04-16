12:50 16 Апреля 2021Происшествия
Захвативший банк в Тбилиси отпустил одного заложника
Напавший на филиал Банка Грузии злоумышленник отпустил одного заложника, об этом рассказал журналистам очевидец.
Напавший на филиал Банка Грузии злоумышленник отпустил одного заложника, об этом рассказал журналистам очевидец.
Налетчики ворвались с огнестрельным оружием в филиал Банка Грузии в столичном районе Авлабари, сообщал грузинский телеканал "Рустави-2". В настоящее время в здании остаются четыре человека: трое сотрудников и один охранник.
Правоохранители оцепили место происшествия. Очевидцы сообщали, что выстрелов слышно не было. Полицейские продолжают прибывать к банку. Кроме того, подъехали машины скорой помощи и сотрудники отряда специального назначения.