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12:50   16 Апреля 2021
Происшествия

Захвативший банк в Тбилиси отпустил одного заложника

Захвативший банк в Тбилиси отпустил одного заложника

Напавший на филиал Банка Грузии злоумышленник отпустил одного заложника, об этом рассказал журналистам очевидец.

Налетчики ворвались с огнестрельным оружием в филиал Банка Грузии в столичном районе Авлабари, сообщал грузинский телеканал "Рустави-2". В настоящее время в здании остаются четыре человека: трое сотрудников и один охранник.

Правоохранители оцепили место происшествия. Очевидцы сообщали, что выстрелов слышно не было. Полицейские продолжают прибывать к банку. Кроме того, подъехали машины скорой помощи и сотрудники отряда специального назначения.

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#банк #грузия #тбилиси

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