Первый завод ударных беспилотников появится в России к ноябрю

Компания «Кронштадт» начала строительство первого в РФ завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предприятие построят в Дубне, запуск запланирован на ноябрь. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания «Кронштадт» начала строительство первого в РФ завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предприятие построят в Дубне, запуск запланирован на ноябрь. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Инвестиции в проект составят свыше четырех миллиардов рублей. В «Кронштадте» уточнили, что предприятие обеспечит постоянной работой более полутора тысяч человек и будет ежегодно направлять свыше 900 миллионов рублей налоговых отчислений в бюджет.

Производство будет экологически чистым и бесшумным. «Кронштадт» — разработчик и производитель тяжелого ударного БПЛА «Иноходец», также известного как «Орион».

Раннее сообщалось, что компания ZALA Aero (входит в состав ГК «Калашников» госкорпорации «Ростех») разработала первый в мире легкий беспилотник самолетного типа ZALA 421-16E5G, который оснащен гибридным двигателем.