Вооруженные бандиты захватили офис Банка Грузии в Тбилиси

Неизвестные злоумышленники с огнестрельным оружием ворвались в офис Банка Грузии в Тбилиси и захватили заложников. Инцидент произошел в районе Авлабари.

Неизвестные злоумышленники с огнестрельным оружием ворвались в офис Банка Грузии в Тбилиси и захватили заложников. Инцидент произошел в районе Авлабари.

Филиал банка находится в здании, где сейчас ведутся ремонтные работы. Полиция оцепила территорию, станция метро "Авлабари" закрыта на вход и выход. На место ЧП прибывают сотрудники силовых структур, сообщает телеканал "Рустави-2".

По словам очевидцев, звуков выстрелов слышно не было. Точное число заложников неизвестно, нападавшие пока не выдвигали никаких требований. Рядом с банком дежурят машины скорой помощи.