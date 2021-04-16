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12:38   16 Апреля 2021
Происшествия

Вооруженные бандиты захватили офис Банка Грузии в Тбилиси

Вооруженные бандиты захватили офис Банка Грузии в Тбилиси

Неизвестные злоумышленники с огнестрельным оружием ворвались в офис Банка Грузии в Тбилиси и захватили заложников. Инцидент произошел в районе Авлабари.

Филиал банка находится в здании, где сейчас ведутся ремонтные работы. Полиция оцепила территорию, станция метро "Авлабари" закрыта на вход и выход. На место ЧП прибывают сотрудники силовых структур, сообщает телеканал "Рустави-2".

По словам очевидцев, звуков выстрелов слышно не было. Точное число заложников неизвестно, нападавшие пока не выдвигали никаких требований. Рядом с банком дежурят машины скорой помощи.

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#банк #грузия #тбилиси #захват

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