«Мигель днем и ночью»: Куба определилась с преемником Рауля Кастро

В республике начался очередной съезд Коммунистической партии, в ходе которого социалисты изберут себе нового первого секретаря.

Клан Кастро готовится передать власть на Кубе молодому послереволюционному поколению. В пятницу, 16 апреля, в стране стартовал восьмой съезд Коммунистической партии, на котором ожидается уход Рауля Кастро с поста первого секретаря ЦК.

По оценкам экспертов, младший брат и соратник легендарного революционера передаст бразды правления Мигелю Диас-Канелю — президенту республики и первому человеку не из семьи Кастро, который претендует на самую влиятельную должность во властной иерархии Острова свободы. France 24 сообщает, что Куба готова существовать без покровительства революционеров.

«Уход Рауля Кастро из политической жизни ожидался давно, — рассуждает научный сотрудник Латиноамериканского института высших исследований в Париже Стефан Витковски. — Это шаг в процессе смены поколений. Переход между теми, кто пережил революцию 1959 года, и новым поколением».

Patria o muerte

На Кубе до сих пор помнят, как Фидель Кастро освободил жителей от военно-полицейской диктатуры Фульхенсио Батисты — проамериканского политика и военнослужащего, который пришел к власти в 1952 году на волне государственного переворота. Тогда молодой адвокат и политический активист Фидель собрал вокруг себя прогрессивно настроенную молодежь и начал организовывать революционные ячейки в Орьенте, Гаване и Пинар-дель-Рио.

За несколько лет повстанец вместе с единомышленникам успел поучаствовать в штурме хорошо укрепленных казарм Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, эмигрировать в Мексику и даже отсидеть в тюрьме. В 1957 году в стране началась партизанская война, в ходе которой повстанческая армия отбивала у правительственных сил город за городом.

В кубинскую столицу соратники Фиделя Кастро вошли 1 января 1959 года. Это событие в республике отмечают по сей день, как Триумф революции или День освобождения. Фульхенсио Батиста сбежал, не выдержав позора: его самолет взлетел с аэродрома Кэмп-Коломбиа в Сьюдад-Трухильо (ныне Санто-Доминго) в тот момент, когда революционеры вошли в Гавану. С тех пор диктатор на Кубу не возвращался.

На подходе к власти

С тех событий минуло 62 года, а семья Кастро по-прежнему управляет Кубой и сталкивается с непониманием в Белом доме. Потеря собственного «политического агента» обошлась Соединенным Штатом слишком дорого. После прихода Кастро к власти Остров свободы начал активно налаживать связи с СССР и договариваться о постройке военных баз. Чего стоит один Карибский кризис, который чуть не стал причиной полномасштабной ядерной войны между Советским Союзом и США.

Американцы в знак протеста закрыли свое посольство на территории республики и отозвали дипломатов на родину. «Оттепель» в отношениях между Гаваной и Вашингтоном случилась лишь 50 лет спустя, при президентстве Барака Обамы. Впрочем, и тогда не обошлось без скандалов: о том, как сотрудники вновь открывшегося посольства подвергались «акустическим атакам», можете прочитать в нашем материале.

Рауль Кастро сменил своего тяжело больного брата на посту главы Республики Куба в июле 2006 года и сразу перешел к ослаблению ограничительных мер, принятых старшим родственником. В стране сняли запрет на пользование мобильными телефонами и микроволновками (Фидель недолюбливал СВЧ-волны), местным жителям наконец разрешили пользоваться интернетом и самим решать, что будет расти на их земле.

В 2013 году Рауля Кастро переизбрали еще на пять лет на посту председателя Государственного совета Кубы. Тогда на политических подмостках впервые появился Мигель Диас-Канель, до этого трудившийся на скромном посту министра высшего образования.

Преемственность поколений

Президентом Республики Куба Мигель Диас-Канель стал 10 октября 2019 года. Уже через несколько дней протеже Рауля Кастро летел с официальным визитом в Москву. Российский лидер Владимир Путин поздравил новоиспеченного коллегу со вступлением в должность, а позже подписал вместе с ним ряд соглашений и контрактов.

За время президентства и работы на посту председателя кубинского госсовета Диас-Канель набрался опыта в части общения с политиками из США. В то время страной управлял республиканец Дональд Трамп, который был настроен по отношению к Острову свободы куда категоричнее, чем его предшественник Обама. Несмотря на давление из Вашингтона, глава госсовета успешно руководил модернизацией страны и лично контролировал многие процессы.

Кубинские чиновники даже придумали ему соответствующее прозвище: «Мигель днем и ночью» (Día y Noche), имея ввиду, что руководитель может нагрянуть с проверкой в любое время суток. Диас-Канель больше прислушивался к народу и даже призывал местные СМИ активнее критиковать действующую власть, чем не раз настраивал против себя консервативные круги на Кубе.

Последним в случае избрания Мигеля Диас-Канеля на пост первого секретаря ЦК беспокоиться не о чем, полагает кандидат экономических наук, советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. Президент является ставленником Рауля Кастро, а значит ожидать от него резкой смены политического курса не стоит.

«Он [Диас-Канель], конечно, внесет что-то новое в руководство страной, так же, как и Рауль внес много нового после Фиделя Кастро. Но его политический вектор не будет принципиально отличаться от вектора Рауля. Пока нет причин рассуждать о противоположной точке зрения. Однако не стоит переоценивать его фигуру: все преобразования, произошедшие на Кубе за последние несколько лет, — это заслуга Рауля Кастро. Именно он проводил основные реформы и адаптировал кубинский социализм к современным условиям», — заявил Калашников.

По мнению эксперта, восьмой съезд Коммунистической партии изберет Диас-Канеля своим первым секретарем с почти стопроцентной вероятностью. В отношениях между Россией и Кубой перемен будет немного. Гавана заинтересована в привлечении российских капиталов и туристических потоков, в этой части отношения между странами всегда носили практичный характер. «Идеологической подосновы» в диалоге России и Кубы нет, подытожил Калашников.

В этом отношении положению Острова свободы не позавидуешь. После начала коронавирусной пандемии число туристов резко сократилось, а это значит, что один из основных финансовых источников Кубы иссяк.