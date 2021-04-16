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12:36   16 Апреля 2021
Происшествия

Кипяток подтопил салон пассажирского автобуса в Новосибирске

Кипяток подтопил салон пассажирского автобуса в Новосибирске

Горячая вода растеклась по салону автобуса, в котором находились люди. Инцидент произошел во время движения транспорта в Новосибирске.

Жители города, ставшие очевидцами ЧП, рассказали об обстоятельствах случившегося. По их словам, вода неожиданно захлестнула салон пассажирского автобуса №30. Предполагается, что разлив кипятка произошел из-за перегрева двигателя, который вышел из строя во время движения общественного транспорта, передает РЕН ТВ.

В ролике, снятом с места инцидента, видно, как пар постепенно обволакивает салон автобуса. При этом пассажиры кричат, чтобы кондуктор или водитель открыли окна. Информация о пострадавших в результате ЧП пока не поступала.

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#автобус #видео #новосибирск #кипяток

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