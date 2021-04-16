Число привившихся от коронавируса россиян превысило восемь миллионов человек

Кампания по вакцинации в России идет полным ходом. С момента ее начала от коронавирусной инфекции привились более восьми миллионов граждан.

Кампания по вакцинации в России идет полным ходом. С момента ее начала от коронавирусной инфекции привились более восьми миллионов граждан.

Вакциной от коронавирусной инфекции нового типа привились "существенно больше" 8 миллионов россиян. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на коллегии министерства здравоохранения.

"Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо", — заявила она.

По словам Голиковой, нарастание темпов прививочной кампании может поспособствовать снятию коронавирусных ограничений. Также она подчеркнула важность работы по вакцинации россиян.

Всего с момента начала пандемии в России зафиксировано 4 684 148 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 8995 случаев выявлено за последние сутки.