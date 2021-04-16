Роструд напомнил о двух сокращенных рабочих неделях в начале мая

Первые рабочие недели мая будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, напомнили россиянам в Роструде.

Первые рабочие недели мая будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, напомнили россиянам в Роструде.

Отдыхать в стране будут с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня труда, и с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает "Российская газета".

Что касается 30 апреля, то он является рабочим предпраздничным днем, поэтому его продолжительность сокращается на час. А вот 7 мая рабочий день будет полноценным, добавили в ведомстве. При этом работодателям никто не запрещает проявлять инициативу и предоставлять своим сотрудникам дополнительные выходные. Но в таком случае их нужно будет оплачивать.