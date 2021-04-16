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12:23   16 Апреля 2021
Происшествия

Рецидивист убил своего подчиненного после заявления об увольнении в Муроме

Рецидивист убил своего подчиненного после заявления об увольнении в Муроме

Работодатель из Мурома расчленил своего подчиненного, который сообщил об увольнении. Мужчина хотел заняться собственным бизнесом и переманить к себе часть коллег.

Убийство произошло еще 30 января 2021 года. Все это время работник считался пропавшим без вести. Следствие считает, что начальник поссорился с подчиненным из-за его ухода. Работодатель набросился на мужчину с ножом и убил его. Чтобы избавиться от тела, злоумышленник расчленил его, разложил по пакетам и вывез.

Правоохранители вышли на след предполагаемого убийцы в ходе расследования исчезновения. Ранее работодатель был неоднократно судим за тяжкие преступления. Во время досмотра жилища у подозреваемого были обнаружены следы крови пропавшего.

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