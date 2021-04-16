"Страх конкуренции": США не смогли смириться с гумакцией Пригожина в Судане

Автор Telegram-канала Astra Militarum прокомментировал введение американских санкций против России после гумпомощи Судану.

Автор Telegram-канала Astra Militarum прокомментировал введение американских санкций против России после гумпомощи Судану.

Белый дом ввел очередной пакет санкций против России. В список ограничительных мер попал и петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Автор Telegram-канала Astra Militarum осудил действия Вашингтона, назвав их "страхом конкуренции".

По его словам, Соединенные Штаты не могут смириться с тем, что другая страна проводит благотворительные акции, направленные на помощь дружественному государству.

"Если где-то происходят важные и нужные гуманитарные акции при участии России — нужно все обязательно закрыть, заныкать, спрятать под пудом", — рассказал публицист.

Речь идет о доставке более миллиона продовольственных наборов в Хартум, которую инициировал петербургский предприниматель. Пакеты с продуктами, предназначенные для малоимущих семей и нуждающихся, переданы профильным комитетам и волонтерским организациям в преддверии священного месяца Рамадан.

"Привез бизнесмен Пригожин в Судан гуманитарку. Поздравить народ с Рамаданом. Смотришь — душа радуется и за суданцев, и за русских. Правильная и хорошая история. Что происходит на следующий день? Правильно, санкции США", — говорится в посте Telegram-канала.

Эксперт считает, что Вашингтон объявил информационную войну против Евгения Викторовича. Сам предприниматель придерживается аналогичного мнения. По его словам, две недели назад сотни тысяч суданцев получили от него гуманитарную помощь, а американцы тут же ввели ограничительные меры.

"Если есть добро – его под санкции", — прокомментировал бизнесмен действия США.

Публицист уточнил, что за всем этим поведением Вашингтон пытается спрятать «страх конкуренции».

"Только Штаты у нас — все в белом стоят, красивые. Гуманитарные помощи, гуманитарные интервенции, гуманитарные "Томагавки". А о людях «сияющий град на холме» не думает. А тех, кто о людях все-таки думает — давит санкциями", — заключил автор Telegram-канала Astra Militarum.

Пользователи социальных сетей запустили волну признательности и благодарности по случаю доставки продовольственных наборов в Хартум. В Facebook и Twitter они выказывают дань уважения петербургскому бизнесмену за своевременную помощь малоимущим и нуждающимся семьям Судана. К их словам присоединились официальные лица правительства страны.