Зеленский призвал поддержать Турцию и отдыхать там вместо россиян

Украина должна наращивать туризм в Турцию, чтобы поддержать Анкару и восполнить отсутствие россиян на курортах. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице его офиса в Facebook.

Украина должна наращивать туризм в Турцию, чтобы поддержать Анкару и восполнить отсутствие россиян на курортах. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице его офиса в Facebook.

В понедельник оперштаб по борьбе с распространением коронавируса ограничил авиасообщение РФ с Турцией с 15 апреля до 1 июня. Между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю. По словам Зеленского, на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсуждались особые условия, которые можно предложить туристами обеих стран.

Жителям Украины стоит относиться к поездке в Турцию, как к патриотическому жесту благодарности за политическую и военную поддержку, добавил президент. Особенно теперь, когда турецкие курорты будут пустовать без россиян

«Эрдоган поддерживает Украину, поддерживает наши временно оккупированные территории, поддерживает Крым, нашу позицию и не признает аннексию Крыма», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины посетил Стамбул для переговоров с Эрдоганом 10 апреля. Вначале Анкара пообещала Киеву всестороннюю поддержку, однако позже заявила о своем нейтралитете.