Политолог Чеснаков предсказал победу «Единой России» на осенних выборах в Госдуму

По мнению политолога Алексея Чеснакова, депутаты от «Единой России» вновь займут большинство мест в Госдуме.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков озвучил вероятный исход сентябрьских выборов в Госдуму, сообщило издание «Рамблер».

Эксперт объяснил, что основывался на данных опроса фонда «Общественное мнение», согласно которому рейтинг «Единой России» составил 31% от общего числа опрошенных, а 29% респондентов заявили, что отдадут голоса за КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию — За правду».

Оставшиеся 40%, по мнению аналитиков фонда, «теряются при расчетах» за счет неопределившихся людей и сторонников не фракционных партий.

Чеснаков считает, что исходя из практики прошлых лет, единороссы могут рассчитывать на поддержку 47% избирателей. К ним, по мнению эксперта, добавятся голоса партий, не преодолевших пятипроцентный барьер, что в итоге обеспечит «Единой России» большинство голосов, а именно — 51%. Это значит, что в парламент по общефедеральному списку пройдут 114 депутатов правящей партии.

«Если сложить 114 мандатов по общефедеральному списку и 190–195 мандатов по одномандатным округам, которые, мы считаем, «Единая Россия» вполне может взять, без учета мобилизационной кампании и технологических аспектов, данная политическая сила способна получить более 300 мандатов [всего в Госдуме 450 мест – прим. ред.]», — заявил Чеснаков.

Он добавил, что количество единороссов, которые попадут в Госдуму по федеральному списку, напрямую зависит от того, как будут построены региональные группы и тех, кто их возглавит. По оценкам эксперта, число мандатов может увеличиться до 120.