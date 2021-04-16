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12:07   16 Апреля 2021
Политика

Посол Соединенного Королевства прибыла в МИД России

Посол Соединенного Королевства прибыла в МИД России

Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ в связи с вызовом российского коллеги Андрея Келина во внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства.

Дипломат прибыла в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в столице, передает корреспондент РИА Новости. МИД Великобритании ранее вызвал Андрея Келина из-за якобы враждебного поведения Москвы.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова назвала вызов российских послов цепной реакцией НАТО в поддержку санкций Вашингтона.

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#великобритания #мид рф #Броннерт

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