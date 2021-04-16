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12:06   16 Апреля 2021
Происшествия

В Минске начался суд над Тимой Белорусских

В Минске начался суд над Тимой Белорусских

Рассмотрение уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении рэпера Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) началось в Московском районном суде Минска.

Музыканта обвиняют в приобретении, хранении и употреблении запрещенных веществ, а его друга — в хранении и транспортировке, сообщает БелТА в Telegram.

По версии следствия, молодые люди приобрели 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть они употребили во время посещения одного из заведений Минска, а оставшееся у них изъяли сотрудники милиции. При обыске у Тимофея нашли 0,03 грамма амфетамина. Обвиняемые признали вину, им грозит до пяти лет тюрьмы.

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#суд #минск #наркотики #Тима Белорусских

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