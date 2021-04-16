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12:01   16 Апреля 2021
Общество

Заболеваемость коронавирусом увеличилась в мире почти в два раза

Заболеваемость коронавирусом увеличилась в мире почти в два раза

Увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в мире. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Рост количества заражений коронавирусом зафиксировали в мире. Заболеваемость увеличилась почти вдвое за последние несколько месяцев, сообщили в ВОЗ.

Актуальные сведения о коронавирусной инфекции в России и в мире можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Информация регулярно обновляется и дополняется.

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