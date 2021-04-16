Политологи предсказали «Единой России» ожесточенную борьбу за места в Госдуме
Руководитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов убежден, что «Единая Россия» на предстоящих выборах 19 сентября вновь получит конституционное большинство мест в Госдуме, передает издание Lenta.ru.
По его словам, даже при самом худшем раскладе, — набрав 35% по партспискам, — правящая партия получит больше половины голосов за счет «одномандатников» из регионов.
«Наиболее прогрессивная и адекватная политическая система — это смешанная, как у нас, когда половина палаты избирается пропорционально, а половина мажоритарно», — отметил спикер.
Кузнецов отметил, что благодаря такой форме голосования, в восьмой созыв могут войти представители ряда небольших партий, образовав в нижней палате парламента «широкое представительство взглядов».
Подтверждают эту теорию результаты исследования фонда «Общественного мнения», согласно которым треть избирателей или еще не определились с политическими предпочтениями, или вовсе не хотят идти на выборы.
Между тем политолог Юрий Самонкин советует «Единой России» пересмотреть свое отношение к голосованию. В разговоре с «Политикой Сегодня» он отметил, что правящая партия поступает неграмотно, привлекая внимание избирателей к наличию так называемого «административного ресурса».
«Как известно, сейчас начинается праймериз. Если ЕР будет и дальше лоббировать себя как партия, связанная с президентом, Кремлем, административными ресурсами, оппоненты будут этим пользоваться и эту агитацию просто-напросто гасить», — объяснил свою позицию собеседник издания.
Эксперт уверен, что в борьбе за парламентские места политические тяжеловесы будут совершать неоднозначные ходы. В качестве примера Самонкин привел недавнее объединение фракционной «Справедливой России» Сергея Миронова с небольшими партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина.
Политолог считает, что эсеры тем самым стремятся набрать электорат, чтобы забрать мандаты у представителей КПРФ и ЛДПР.
«Конкуренция в этом году будет очень ожесточенная, потому что помимо ведущих политических партий существуют мелкие партии — это их непарламентский совет, который тоже выдвигает достаточно интересные инициативы по реформированию внутренней политики. Будет очень много внимания отдаваться самовыдвиженцам», — поделился политолог.
Ранее мы рассказывали, что ЛДПР стремительно теряет сторонников. Это, по мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, напрямую связано с предстоящими выборами в Госдуму. Партия Владимира Жириновского, по словам специалиста, перестала быть «проводником во власть».