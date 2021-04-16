Политологи предсказали «Единой России» ожесточенную борьбу за места в Госдуме

Эксперты сошлись во мнении, что политических тяжеловесов в Госдуме после сентябрьских выборов могут потеснить представители нефракционных партий.

Руководитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов убежден, что «Единая Россия» на предстоящих выборах 19 сентября вновь получит конституционное большинство мест в Госдуме, передает издание Lenta.ru.

По его словам, даже при самом худшем раскладе, — набрав 35% по партспискам, — правящая партия получит больше половины голосов за счет «одномандатников» из регионов.

«Наиболее прогрессивная и адекватная политическая система — это смешанная, как у нас, когда половина палаты избирается пропорционально, а половина мажоритарно», — отметил спикер.

Кузнецов отметил, что благодаря такой форме голосования, в восьмой созыв могут войти представители ряда небольших партий, образовав в нижней палате парламента «широкое представительство взглядов».

Подтверждают эту теорию результаты исследования фонда «Общественного мнения», согласно которым треть избирателей или еще не определились с политическими предпочтениями, или вовсе не хотят идти на выборы.

Между тем политолог Юрий Самонкин советует «Единой России» пересмотреть свое отношение к голосованию. В разговоре с «Политикой Сегодня» он отметил, что правящая партия поступает неграмотно, привлекая внимание избирателей к наличию так называемого «административного ресурса».

«Как известно, сейчас начинается праймериз. Если ЕР будет и дальше лоббировать себя как партия, связанная с президентом, Кремлем, административными ресурсами, оппоненты будут этим пользоваться и эту агитацию просто-напросто гасить», — объяснил свою позицию собеседник издания.

Эксперт уверен, что в борьбе за парламентские места политические тяжеловесы будут совершать неоднозначные ходы. В качестве примера Самонкин привел недавнее объединение фракционной «Справедливой России» Сергея Миронова с небольшими партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина.

Политолог считает, что эсеры тем самым стремятся набрать электорат, чтобы забрать мандаты у представителей КПРФ и ЛДПР.

«Конкуренция в этом году будет очень ожесточенная, потому что помимо ведущих политических партий существуют мелкие партии — это их непарламентский совет, который тоже выдвигает достаточно интересные инициативы по реформированию внутренней политики. Будет очень много внимания отдаваться самовыдвиженцам», — поделился политолог.

Ранее мы рассказывали, что ЛДПР стремительно теряет сторонников. Это, по мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, напрямую связано с предстоящими выборами в Госдуму. Партия Владимира Жириновского, по словам специалиста, перестала быть «проводником во власть».