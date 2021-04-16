Роспотребнадзор обяжет путешественников из Турции и Танзании сдавать повторный ПЦР-тест

Роспотребнадзор может обязать россиян, которые будут возвращаться из Турции и Танзании до 1 мая, сдавать повторный ПЦР-тест.

Роспотребнадзор может обязать россиян, которые будут возвращаться из Турции и Танзании до 1 мая, сдавать повторный ПЦР-тест.

Соответствующий документ был опубликован на портале нормативно-правовых актов. В нем уточняется, что путешественникам нужно будет предоставить данные о результатах тестирования на COVID-19, заполнив форму на портале госуслуг.

Повторный тест необходимо сдать в течение пяти дней после прибытия в РФ. Исходя из постановления, эти правила не будут распространяться на экипажи, прибывающие из Турции или Танзании. С 15 апреля Российская Федерация вновь ограничила авиасообщение с этими странами. Данное решение принял оперштаб, так как эпидемиологическая ситуация в Турции и Танзании сильно ухудшилась.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о продлении моратория на полеты в Великобританию до 1 июня. По заявлению оперштаба, основной целью запрета является обеспечение здоровья граждан.