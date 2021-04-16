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11:38   16 Апреля 2021
Политика

Мишустин прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко

Мишустин прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск для встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Председатель Правительства РФ должен встретиться с белорусским лидером в пятницу. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков ранее подтвердил информацию о встрече с главой республики. Мишустин последний раз посещал Минск в сентябре прошлого года. Тогда он участвовал в переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

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#минск #лукашенко #мишустин

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