Из апартаментов в Москва-Сити похитили коллекцию золотых монет на 15 млн рублей

Полиция проводит проверку после заявления о хищении у сотрудника банка 390 золотых монет стоимостью более 15 млн рублей из апартаментов в Москва-Сити.

Полиция проводит проверку после заявления о хищении у сотрудника банка 390 золотых монет стоимостью более 15 млн рублей из апартаментов в Москва-Сити.

Вечером 15 апреля в московскую полицию поступило заявление от 34-летнего руководителя проектов в банке. Он заявил в полицию, что из его апартаментов на 42-м этаже башни "Санкт-Петербург" в Москва-Сити похитили 390 золотых монет на сумму 15 268 500 рублей.

По словам заявителя, он купил монеты, чтобы инвестировать и получить прибыль. Монеты изготовлены из золота 999-й пробы с изображением Георгия Победоносца. Каждая монета была опломбирована в пластиковый материал. Доступ в апартаменты был у заявителя, арендодателя помещения, а также у помощника заявителя.

В гостиной апартаментов имеются камеры видеонаблюдения. Попасть туда можно только через приемную. Полиция по факту правонарушения начала проверку. Сотрудникам также предстоит установить все обстоятельства происшествия.