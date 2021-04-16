Шойгу раскрыл, за что получил звание Героя России

Звание Героя России министр обороны РФ Сергей Шойгу получил за участие в нескольких военных операциях. Об этом рассказал сам глава российского военного ведомства.

Звание Героя России министр обороны РФ Сергей Шойгу получил за участие в нескольких военных операциях. Об этом рассказал сам глава российского военного ведомства.

Как сообщил Шойгу, первая операция прошла в 1992 году в Южной Осетии. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон и разминирование — лишь малая часть того, что происходило там. Кроме этого, министр обороны назвал конфликты в Абхазии и Приднестровье.

"Собственно, тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан впервые в Советском Союзе алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны", — рассказывает Шойгу.

Глава Минобороны РФ впервые услышал о присвоении ему звания Героя России перед парадом Победы. Тогда мимо него прошел первый президент РФ Борис Ельцин со словами: "Надо дать героя". Однако эту награду Шойгу получил лишь спустя пять лет.