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11:29   16 Апреля 2021
Армия

Шойгу раскрыл, за что получил звание Героя России

Шойгу раскрыл, за что получил звание Героя России

Звание Героя России министр обороны РФ Сергей Шойгу получил за участие в нескольких военных операциях. Об этом рассказал сам глава российского военного ведомства.

Как сообщил Шойгу, первая операция прошла в 1992 году в Южной Осетии. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон и разминирование — лишь малая часть того, что происходило там. Кроме этого, министр обороны назвал конфликты в Абхазии и Приднестровье.

"Собственно, тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан впервые в Советском Союзе алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны", — рассказывает Шойгу.

Глава Минобороны РФ впервые услышал о присвоении ему звания Героя России перед парадом Победы. Тогда мимо него прошел первый президент РФ Борис Ельцин со словами: "Надо дать героя". Однако эту награду Шойгу получил лишь спустя пять лет.

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#шойгу #южная осетия #герой россии

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