Ледокол "угнал" два судна с речной стоянки в Тюмени

Таяние льдов в Тюмени привело к тому, что два судна отправились в самостоятельное плавание по реке и врезались в мост. Корабли отшвартовались от пристани из-за сильного течения.

Таяние льдов в Тюмени привело к тому, что два судна отправились в самостоятельное плавание по реке и врезались в мост. Корабли отшвартовались от пристани из-за сильного течения.

Инцидент произошел у набережной реки Туры. В последние несколько дней из-за высокой температуры на водоеме стремительно таял лед. В итоге сильное течение подхватило стоящие у причала суда и понесло их в сторону моста. Проплыв несколько десятков метров, они врезались в опору сооружения, пишет kp.ru.

В результате инцидента никто не пострадал. Через некоторое время на место ЧП прибыли буксировочные суда и оттащили унесенные течением лодки к причалу. Теперь обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Уральской транспортной прокуратуры.