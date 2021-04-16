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11:15   16 Апреля 2021
Происшествия

Изрезанного ножом мужчину нашли в луже крови на севере Москвы

Изрезанного ножом мужчину нашли в луже крови на севере Москвы

Постоялец одного из столичных отелей получил тяжелые ножевые ранения в ходе ссоры со стюардом. Пострадавшего мужчину нашли в луже крови у посудомоечной машины в столовой.

Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел на Ленинградском шоссе. По данным правоохранителей, 14 апреля в одном из отелей посетитель места размещения поссорился со стюардом. В ходе конфликта сотрудник заведения выхватил нож и нанес несколько ударов оппоненту, а после покинул место преступления.

Через некоторое время пострадавшего мужчину нашли в столовой, он лежал в луже крови и не подавал признаков жизни. Однако прибывшим на место ЧП медикам удалось спасти постояльца отеля, сейчас он находится с травмами бедра, грудной клетки и плеча в больнице, передает РЕН ТВ. Стюард, подозреваемый в нападении на мужчину, задержан.

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