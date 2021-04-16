Карантин для прибывших в Грецию туристов отменят после 14 мая

Власти Греции не исключают, что обязательный карантин для приезжающих на отдых гостей будет отменен. Эту информацию в пятницу подтвердили представители местных властей.

Власти Греции не исключают, что обязательный карантин для приезжающих на отдых гостей будет отменен. Эту информацию в пятницу подтвердили представители местных властей.

Греция может отменить карантин для туристов после 14 мая. Об этом в пятницу рассказал глава министерства туризма страны Харис Теохарис в интервью для KP.RU. По словам министра, это произойдет после открытия границ для иностранных путешественников.