Сотрудники МВД изъяли контрабанду табачных изделий на 2,4 млн долларов

Правоохранители обнаружили 120 тонн контрабандных табачных изделий в нескольких российских регионах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители обнаружили 120 тонн контрабандных табачных изделий в нескольких российских регионах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Нелегальные табачные изделия привозили из стран Аравийского полуострова. Общая стоимость контрабанды составила 2,4 млн долларов. Следствие считает, что поставкой контрабанды занимался 42-летний житель Ростова-на-Дону совместно с соучастниками. Мужчину задержали с поличным в Москве.

Правоохранители провели обыски на территории столицы, Алтайского края, Новосибирской и Самарской областей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали еще двоих фигурантов. СК возбудил уголовное дело за контрабанду табачных изделий, сбыт товаров и продукции без маркировки, а также уклонение от уплаты таможенных платежей.