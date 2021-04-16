Подорванную немецкими минами советскую подлодку "Катюша" обнаружили в Баренцевом море

Экспедиция Северного флота и Русского географического общества обнаружила в Баренцевом море подлодку "Катюша", подорванную в ходе Великой Отечественной войны немецкими минами.

Экспедиция Северного флота и Русского географического общества обнаружила в Баренцевом море подлодку "Катюша", подорванную в ходе Великой Отечественной войны немецкими минами.

Об исторической находке сообщили 16 апреля в пресс-службе Северного флота России. Специалисты определили, что корпус субмарины разрушен на три части. Кроме этого, она сильно опутана рыболовными сетями. Предполагается, что причиной гибели подлодки "Катюша" стал подрыв на немецкой мине.

Исследователи Северного флота собираются установить тактический номер субмарины. Пока классификация производилась лишь по размерам корпуса, антенне радиосвязи, шпигатам, а также внутренним устройствам, например, баллонам высокого давления и трубопроводам шахты вентиляции.

Кроме этого, во время экспедиции был обследован участок, на который жаловались рыбаки, — там находится затонувшее судно, которое служило причиной многочисленных обрывов тралов. Сведения о нем уже внесены в государственные морские навигационные карты.