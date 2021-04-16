Британцы пожаловались на дефицит садовых гномов

В Великобритании возник дефицит садовых гномов. Глава Ассоциации садовых центров Иэн Уайли рассказал, что, хотя «гномы и не самый востребованный товар для сада, популярность садоводства за время карантина в целом выросла».

Владельцы магазинов в Великобритании жалуются на дефицит садовых гномов. Глава Ассоциации садовых центров Иэн Уайли рассказал, что, хотя «гномы и не самый востребованный товар для сада, популярность садоводства за время карантина в целом выросла».

Нехватка происходит по двум причинам: резкий рост спроса на все товары, которые нужны для домашнего творчества, а также недавнее вынужденное перекрытие Суэцкого канала, задержавшее поставки сырья для производства гномов.

Фигуры сказочных героев в колпаках — очень популярное украшение многих садов. По словам одного из менеджеров магазина «Хайфилдский мир сада" в графстве Глостершир, Иана Бирна, их популярность достигла таких высот, что некоторые товары просто исчезли из продажи.

«Мы, к сожалению, не видели садового гнома вот уже полгода. Их просто нет. Их явно не хватает. И учтите, что при этом садовые центры переживают настоящий бум», — сказал он в интервью Би-би-си.

Он добавил, что за март оборот увеличился на 97% по сравнению с 2019 годом. Сравнивать с результатами прошлого года смысла нет, потому что 2020 тоже прошел под знаком пандемии, и типичным его считать нельзя.

Магазин пытался найти поставщиков в других странах Европы и даже в Китае, но оказалось, что повсюду не хватает не только готовых гномов, не и сырья для их изготовления. Гномы могут быть пластиковыми, каменными и бетонными.е

Проблемы коснулись не только садовых центров. Компания IKEA и Ассоциация поставщиков садовой мебели недавно заявили, что спрос на их продукцию опережает предложение. Они также связаны как с возросшим интересом покупателей, так и с задержавшимися поставками.