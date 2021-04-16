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10:45   16 Апреля 2021
Спорт

Россияне лидируют в соревнованиях спортивных пар на ЧМ после короткой программы

Россияне лидируют в соревнованиях спортивных пар на ЧМ после короткой программы

Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают первое место в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира после короткой программы.

Сборная России увеличила отрыв от команды США в общем зачете командного первенства планеты по фигурному катанию после победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе. Фигуристы из РФ вышли на лед последними и получили от судей 73,77 балла.

Второе место в короткой программе заняли итальянцы Николь делла Моника и Маттео Гуаризе. Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара стали третьими.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 18 апреля. В турнире принимают участие сборные России, США, Канады, Японии, Италии и Франции.

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#чм #фигурное катание #галлямов #Мишина #короткая программа

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