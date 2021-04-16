10:44 16 Апреля 2021Происшествия
Последовательницу индийской секты задержали за порно с подростками в Москве
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали 45-летную женщину, подозреваемую в изготовлении порнографии с несовершеннолетними.
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали 45-летную женщину, подозреваемую в изготовлении порнографии с несовершеннолетними.
По предварительным данным, задержанная является адептом одной из индийских сект. Выяснилось, что последователи проживали в палаточном лагере, разбитом в Приозерском районе Ленинградской области. Там и были отсняты видеоматериалы.
В рамках расследования сотрудники полиции провели обыски в столице, Екатеринбурге и Петербурге. Все обстоятельства и причины преступления в настоящий момент устанавливаются.