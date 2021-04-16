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10:44   16 Апреля 2021
Происшествия

Последовательницу индийской секты задержали за порно с подростками в Москве

Последовательницу индийской секты задержали за порно с подростками в Москве

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали 45-летную женщину, подозреваемую в изготовлении порнографии с несовершеннолетними. 

По предварительным данным, задержанная является адептом одной из индийских сект. Выяснилось, что последователи проживали в палаточном лагере, разбитом в Приозерском районе Ленинградской области. Там и были отсняты видеоматериалы.

В рамках расследования сотрудники полиции провели обыски в столице, Екатеринбурге и Петербурге. Все обстоятельства и причины преступления в настоящий момент устанавливаются.

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#полиция #секта #порнография

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