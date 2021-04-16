МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США у берегов Камчатки

Российский истребитель МиГ-31 перехватил стратегический разведывательный самолет RC-135 Военно-воздушных сил США возле Камчатки. Об этом сообщило Минобороны России в пятницу, 16 апреля.

Российский истребитель МиГ-31 перехватил стратегический разведывательный самолет RC-135 Военно-воздушных сил США возле Камчатки. Об этом сообщило Минобороны России в пятницу, 16 апреля.

В ведомстве добавили, что радары зафиксировали над Тихим океаном воздушную цель. Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся МиГ-31

«Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США», — сказано в заявлении.

После разворота американского самолета-разведчика от российской границы МиГ-31 вернулся на место базирования. Сопровождение прошло в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Министерстве обороны.

Ранее аналитики китайского издания Sohu писали, что провокация американских военных на дальневосточных рубежах России обернулась унизительной неудачей Пентагона.