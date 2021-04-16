Подразделения 58-й армии ЮВО перебросили в Крым для крупных учений

Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) были переброшены в Крым на учения. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) были переброшены в Крым на учения. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие отправились на Крымский полуостров. Личный состав принимает участие в маневрах на полигоне Опук. Офицеры продемонстрировали способность решать поставленные задачи в составе тактических групп во время двусторонних учений, передали в пресс-службе. За проведением учений следит командующий округом генерал армии Александр Дворников. Он обратил внимание на нешаблонность действий при формировании тактических групп под конкретные задачи.

Соединения и воинские части проводят отработку по оборонительным действиям в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. 58-я армия взаимодействует с силами 4-ой армии ВВС и ПВО ЮВО, Черноморского флота, а также Каспийской флотилии. Пункты постоянной дислокации 58-й общевойсковой армии ЮВО расположены на Северном Кавказе. Армейский штаб находится во Владикавказе.