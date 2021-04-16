Похитившие бизнесмена участники ОПГ предстанут перед судом в Астрахани

Три участника преступной группировки предстанут перед судом в Астрахани за похищение бизнесмена. Организатор ОПГ объявлен в международный розыск.

Три участника преступной группировки предстанут перед судом в Астрахани за похищение бизнесмена. Организатор ОПГ объявлен в международный розыск.

Задержанных злоумышленников обвиняют в похищении человека и вымогательстве у него 100 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Следователи выделили уголовное дело в отношении главаря банды в отдельное производство, он еще не пойман.

Правоохранители считают, что члены ОПГ в августе 2020 года похитили предпринимателя на улице Латышева. Бандиты посадили его в машину и отвезли на остров возле села Яксатово. Бизнесмен целые сутки пробыл в палатке со связанными руками и мешком на голове. Преступники угрожали похищенному убийством и требовали за его жизнь 2,5 млн долларов, потом уменьшили сумму до 100 млн рублей.