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10:12   16 Апреля 2021
Происшествия

В Гонконге пятилетняя девочка нарисовала залитый кровью дом и погибла

В Гонконге пятилетняя девочка нарисовала залитый кровью дом и погибла

Пятилетняя девочка нарисовала свой дом, залитый кровью, и фигуры людей, а после погибла от рук собственных родителей. Инцидент произошел в Гонконге. 

По версии следствия, 29-летний отец ребенка и мачеха жестоко избивали и морили голодом девочку. К издевательствам была также причастна 56-летняя бабушка.

Малышка скончалась в больнице, куда ее экстренно госпитализировали. Организм девочки не смог справиться с инфекцией из-за регулярных истязаний дома. На момент смерти на теле погибшей было зафиксировано свыше 130 травм, многие из них были нанесены ножницами или тростью.

Восьмилетний брат погибшей также регулярно подвергался насилию. Его забрали из семьи и передали в органы опеки. Родственникам детей теперь грозит пожизненное заключение.

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#ребенок #избиение #гонконг

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