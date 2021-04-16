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11:33   16 Апреля 2021
Весь мир

В Великобритании назвали три главные ошибки политики Байдена

В Великобритании назвали три главные ошибки политики Байдена

Британское издание The Telegraph призвало правительство страны открыть глаза на «безумие» США и отстраниться от политики президента Джо Байдена. По мнению журналистов, нынешняя радикальная политика Белого дома обернется катастрофой не только для самих Соединенных Штатов, но и для Великобритании.

«Спустя три месяца после инаугурации Байдена его администрация постепенно превращается в самую левую администрацию со времен Франклина Рузвельта [32-й президент США — прим. ред.]. Из-за своей слабости или из-за отсутствия концентрации Байден предоставил радикалам внутри своей партии слишком много свободы действий», — сказано в статье.

Такую вседозволенность «демократов» британцы считают первой и самой главной ошибкой американского лидера. Политики правящей в США партии одержимы идеей искоренить расизм и дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества. В погоне за этими мечтами в Соединенных Штатах готовы поступиться не только принципом верховенства закона, но и презумпцией невиновности, считают в The Telegraph. 

В Великобритании назвали три главные ошибки политики Байдена

«Нам очень повезло, потому что правительство Бориса Джонсона является самым анти-прогрессивным правительством в англоязычном мире. Однако поведение Америки заставит наши культурные институты, университеты и крупные компании бросить вызов нашему правительству», — отметили журналисты. 

«Далеко влево» Байден отклоняется и в экономических вопросах. Повышение налогов в ряде штатов уже серьезно ударило по бизнесменам в двух крупных штатах — Нью-Йорке и Калифорнии. Предприниматели вынуждены перебираться в Техас и Флориду, куда еще не успела добраться «реформа», отмечает издание. Схожие методы, к слову, уже начали использовать и в Британии.

«Резкое разрушительное повышение британского налога на прибыль корпораций было мотивировано тем, что так поступает Америка», — объяснили в газете. 

Также британцы всерьез обеспокоены стремлением Байдена возродить ядерную сделку с Ираном, подписанную еще 44-м президентом США Барком Обамой и аннулированную Дональдом Трампом. По мнению публицистов, это может, как минимум, спровоцировать очередную ядерную гонку, а в худшем раскладе — закончиться войной.

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