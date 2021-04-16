Юристы Пригожина будут добиваться новых уголовных дел против Милова и Соболь

Юридическая служба компании "Конкорд" проанализировала высказывания Владимира Милова и Любови Соболь на предмет порочащих сведений в отношении бизнесмена Евгения Пригожина.

Юридическая служба компании "Конкорд" проанализировала высказывания Владимира Милова и Любови Соболь на предмет порочащих сведений в отношении бизнесмена Евгения Пригожина.

Так, специалисты выявили, что в словах сторонников основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального, размещенных в Сети, есть сведения, позволяющие обратиться с заявлением в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела. В материалах обнаружены признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о клевете, передает пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

"В ближайшее время будут подготовлены соответствующие заявления и поданы в правоохранительные органы Российской Федерации. Напоминаем, что 30 марта 2021 года было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела №12101450129000158 по аналогичному заявлению Евгения Викторовича Пригожина в отношении Леонида Волкова по факту совершения преступления по части 5 статьи 128.1 УК РФ "Клевета"", — сказано в сообщении.

Люблинский районный суд Москвы ранее постановил взыскать с соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова 350 тыс. рублей по иску о клевете. При этом защита Милова уклонилась от ответственности, заявив, что их клиент не знает ни модераторов, ни владельцев канала "Навальный Live", где звучали порочащие сведения.