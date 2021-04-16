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9:56   16 Апреля 2021
Происшествия

Жительница Кузоватова застрелила знакомого из дедушкиного ружья

Жительница Кузоватова застрелила знакомого из дедушкиного ружья

Жительница Ульяновской области обвиняется в убийстве знакомого. Предположительно, пьяная женщина выстрелила из ружья в голову собутыльника.

Убийство произошло в Кузоватовском районе в селе Малая Борла. Мужчина и женщина поссорились, тогда гражданка решила отомстить обидчику. Она взяла ружье, которое досталось ей от дедушки и выстрелила. Злоумышленница хранила огнестрельное оружие "на всякий случай", считает следствие.

В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве. По ходатайству следователя суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ульяновской области.

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#убийство #ружье #ульяновская область

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