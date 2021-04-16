В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле окраин Донецка

Вооруженные силы Украины осуществили минометный обстрел окраин Донецка, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вооруженные силы Украины осуществили минометный обстрел окраин Донецка, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Бойцы ВСУ 16 апреля выпустили две 120-мм мины в направлении "Вольво-Центра", который находится на окраине Донецка. Попытка задействования координационного механизма для оперативного установления тишины закончилась отказом Вооруженных сил Украины признать обстрел, отметил представитель Донецкой Народной Республики.

Также стоит отметить, что в последнее время представители ЛНР и ДНР неоднократно обвиняли ВСУ в нарушении режима перемирия. Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают стягивать военную технику к линии соприкосновения в Донбассе и осуществлять обстрелы, чем нарушают Минские соглашения.