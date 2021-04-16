Итоги премии "Хорошие новости России" подведут на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот"

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" подведут итоги большой премии "Хорошие новости России".

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" подведут итоги большой премии "Хорошие новости России".

Пресс-конференция на тему "Кто победил в премии "Хорошие новости России"" состоится в пятницу в 14:00. За победу в шести номинациях боролись несколько сотен журналистских коллективов со всей страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Выбирали претендентов сначала читатели ФАН путем прямого голосования, а затем свой выбор сделало жюри. Премия вручается два раза в год в следующих номинациях: "Общество и социальные проекты", "Герои современности", "Экономика страны или региона", "Наука и инновации" и "Спорт". Также жюри выбирает обладателя "Специального приза".

В рамках эфира будут подведены итоги, а представители жюри расскажут о своих мотивах. Победители и участники конкурса, в свою очередь, поделятся впечатлениями.