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9:35   16 Апреля 2021
Политика

Байден объявил о введении режима ЧС в сфере национальной безопасности

Байден объявил о введении режима ЧС в сфере национальной безопасности

Президент США Джо Байден заявил о введении так называемого режима национальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Глава государства издал указ, который предполагает возможность введения новых санкций против России. В распространенном документе указано, что решение принято в связи с "враждебной активностью" Правительства РФ. Якобы Россия представляет угрозу нацбезопасности США. Введенный режим ЧС позволит Байдену задействовать дополнительные ограничения.

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#сша #байден #чс

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