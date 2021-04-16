Байден объявил о введении режима ЧС в сфере национальной безопасности

Президент США Джо Байден заявил о введении так называемого режима национальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Президент США Джо Байден заявил о введении так называемого режима национальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Глава государства издал указ, который предполагает возможность введения новых санкций против России. В распространенном документе указано, что решение принято в связи с "враждебной активностью" Правительства РФ. Якобы Россия представляет угрозу нацбезопасности США. Введенный режим ЧС позволит Байдену задействовать дополнительные ограничения.